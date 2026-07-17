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В Воронежской области начинается прием заявлений на летне-осеннюю охоту

Документы в региональное минприроды можно подавать с 20 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области с 20 июля начинается прием заявлений на решения на добычу пернатой дичи в летне-зимний период 2026—2027 гг..

Сроки охоты на пернатую дичь в 2026 году следующие:

Летне-осенняя:

— на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь с 22 августа по 30 ноября 2026 года. — на вальдшнепа — с 22 августа по 31 декабря 2026 года.

Охота с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении:

— на болотно-луговую дичь — с 5 августа по 5 декабря 2026 года; — на вальдшнепа, степную и полевую дичь с 5 августа 2026 года по 5 января 2027 года; — на водоплавающую дичь — с 22 августа по 30 ноября 2026 года.

При подаче заявления необходимо указать данные ИНН, СНИЛС и охотничьего билета федерального образца (п. 5 Приложения № 2 к приказу Минприроды России от 07.04.2025 № 178), а также паспорта гражданина Российской Федерации (п. 10 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

Заявления в региональное минприроды принимаются:

— через портал Госуслуг; — в филиалах МФЦ Воронежской области; — при личном обращении в министерство лесного хозяйства Воронежской области (г. Воронеж, ул. Платонова, д. 12) по четвергам с 09.30 до 12.30.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (473) 277−00−59.

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