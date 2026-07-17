В Воронежской области начинается прием заявлений на летне-осеннюю охоту

— на болотно-луговую дичь — с 5 августа по 5 декабря 2026 года; — на вальдшнепа, степную и полевую дичь с 5 августа 2026 года по 5 января 2027 года; — на водоплавающую дичь — с 22 августа по 30 ноября 2026 года.