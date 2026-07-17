ГАИ обеспокоена ростом аварий с мотоциклами в Красноярске

В текущем году на дорогах Красноярска уже произошло 117 ДТП с участием мотоциклов, в которых 60 человек пострадали и 3 погибли на месте.
Такую тревожную статистику привели в ГАИ, сотрудники которой обеспокоены состоянием аварийности с участием мототехники на территории города.
«Мы обращаемся не только к начинающим водителям мотоциклов, но и к байкерам со стажем: необходимо строго соблюдать требования правил дорожного движения. Помните, что мотошлем и защитная экипировка призваны защитить в случае столкновения, поэтому вы всегда должны их использовать. Берегите себя, не рискуйте понапрасну», — призвали инспекторы байкеров.
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