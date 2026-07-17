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В Нижнем Новгороде пенсионер отдал мошенникам 11 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде пенсионер продал машину и отдал курьерам 11 млн рублей.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Пожилой житель Нижнего Новгорода продал машину и отдал курьерам мошенников 11 миллионов рублей, сообщило МВД региона.

Пенсионер, которому 78 лет, пришел в дежурную часть полиции, где рассказал, что в течение месяца с ним по телефону и в мессенджере связывался «сотрудник правоохранительных органов», заявлявший, что нижегородец является спонсором недружественной страны.

«Аферист принудил пожилого мужчину продать автомобиль, а вырученные от продажи деньги совместно с накоплениями передать курьерам», — говорится в сообщении.

Напуганный пенсионер в течение нескольких дней отдал на улице трем разным курьерам в общей сложности более 9 миллионов рублей, предварительно сложив деньги в полиэтиленовый пакет и перемотав скотчем.

«На этом мошенники не остановились, и через неделю потерпевший отдал курьеру 1,5 миллиона рублей, завернув их в одежду. Еще через время нижегородец отдал 1,28 миллиона рублей от проданного автомобиля. Взамен на переданные денежные средства потерпевший получал флеш-накопители. Общая сумма ущерба составила 11 миллионов рублей», — отметили в региональном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские устанавливают причастных к преступлению.