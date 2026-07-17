В Нижнем Новгороде пенсионер отдал мошенникам 11 миллионов рублей

«На этом мошенники не остановились, и через неделю потерпевший отдал курьеру 1,5 миллиона рублей, завернув их в одежду. Еще через время нижегородец отдал 1,28 миллиона рублей от проданного автомобиля. Взамен на переданные денежные средства потерпевший получал флеш-накопители. Общая сумма ущерба составила 11 миллионов рублей», — отметили в региональном управлении МВД.