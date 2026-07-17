«Как-то непривычно даже»: на нижегородских АЗС стало меньше очередей

Ситуация с бензином постепенно нормализуется в Нижегородской области. Многочасовые очереди и ажиотаж остались в прошлом благодаря своевременным мерам регулирования. Как в регионе справляются с топливным кризисом, читайте в материале редакции сайта pravda-nn.ru.
А вдруг не хватит?
Проблемы с бензином в Нижегородской области появились в конце июня. На АЗС выстраивались длинные очереди, топлива на заправках становилось все меньше. Некоторые АЗС ввели ограничения на отпуск бензина в одни руки. На фоне ажиотажа водители стали заправляться впрок.
Ситуация усугубилась нехваткой мощностей и внеплановыми ремонтами на НПЗ, что вызвало падение объемов производства топлива, логистическими сложностями и ростом цен на топливо. На отдельных АЗС цена за бензин марки А-95 доходила до 200 рублей за литр, что вызвало особое негодование среди автомобилистов. На крупных сетевых заправках цены оставались на прежнем уровне, но бензин далеко не всегда был в наличии.
Как объяснял зампредседателя комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич, крупные компании, которые добывают и перерабатывают нефть, сглаживают колебания оптовых цен. А независимые АЗС вынуждены закупать топливо по рыночным ценам, которые могут быть выше. Кроме того, по словам депутата, различается стоимость транспортировки топлива от НПЗ до конкретной заправки. Сильнее всего это влияет на ценообразование у независимых сетей, которые не имеют собственных НПЗ и логистических мощностей.
Найти бензин.
24 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел оперштаб оперативный штаб для нормализации ситуации с бензином. Глава региона пояснил, что основной причиной очередей и ограничений топливных компаний стал спекулятивный ажиотаж. По его словам, на некоторых заправках объем реализации достигал 170% от нормального уровня.
Ситуацией заинтересовалась ФАС. Антимопольщики усилили контроль за ценообразованием на топливо. АЗС, где стоимость бензина выросла в разы, получили предупреждения.
К началу июля охота за бензином превратилась в квест. Автомобилисты были вынуждены часами кататься по городу в поисках работающей АЗС, а в случае удачи — стоять в гигантской очереди. Время ожидания, по словам водителей, порой достигало 7−8 часов, а количество машин в очередях доходило до 50−70.
В региональном минЖКХ успокаивали автовладельцев, утверждая, что крупные сетевые работают штатно, а стоимость топлива стабильная. Но ситуация продолжала ухудшаться. 4 июля Глеб Никитин заявил, что на рынке бензина в Нижегородской области сложилась ситуация острого дефицита.
Глава региона отметил, что для стабилизации обстановки ведется работа с Правительством РФ, Минэнерго и руководством крупнейших поставщиков топлива по увеличению объемов отгрузок и достижению баланса спроса и предложения на заправочных станциях.
Новые правила.
После заседания очередного оперштаба правительство региона приняло ряд мер. В частности, крупные сетевые заправки нарастили поставки, лимит отпуска бензина увеличили до 40 литров в одни руки и разрешили заливать топливо в канистры.
Кроме того, с 9 июля начали действовать новые правила отпуска топлива по принципу «четный — нечетый» — дата заправки зависит от первой цифры госномера автомобиля. Также планировалось начать тестирование системы QR-кодов, однако пока это решение в действие не вступило. В первые дни после введения правил на АЗС возник хаос. Многие водители были не в курсе нововведений, кто-то путался в датах, что создавало дополнительный ажиотаж.
На помощь сотрудникам заправок и автомобилистам пришли волонтеры, задача которых — разъяснять новые правила и организовывать движение машин. Также сотрудники Госавтоинспекции усилили патрулирование дорог Нижегородской области. Инспекторы помогают регулировать движение возле заправок, информируют водителей о наличии топлива и пресекают случаи незаконной продажи бензина с бензовозов.
Кроме того, узнать о наличии бензина и очередях можно с помощью интерактивных карт в сервисах Яндекса, 2ГИС, а также на портале «Карта жителя» или с помощью чат-бота в мессенджере Макс.
А что дальше?
За последнюю неделю, по данным Росстата, средняя цена бензина в Нижегородской области выросла на 2,75% — до 75,53 рублей за литр. При этом за июнь топливо подскочило в цене на 7,17% по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,7% по сравнению с декабрем 2025 года.
Как отмечают в Министерстве энергетики РФ, несмотря на стабилизацию ситуации с топливом в ряде регионов, полностью проблема пока не решена. Одной из последних мер стало введение эмбарго на экспорт дизельного топлива из России. По словам вице-премьера Александра Новака, такой запрет позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Кроме того, в июле планируется увеличить импорт нефтепродуктов.
Помогут ли меры регулирования в достаточном объеме обеспечить регионы страны топливом, покажет время. Тем временем в Нижегородской области автомобилисты отмечают, что очередей стало меньше, а бензина — больше.
«Как-то непривычно даже. И скучно без очередей», — комментируют водители в автомобильных чатах.
Редакция сайта pravda-nn.ru продолжает следить за развитием событий. Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете.