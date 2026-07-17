«Как-то непривычно даже»: на нижегородских АЗС стало меньше очередей

Как объяснял зампредседателя комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич, крупные компании, которые добывают и перерабатывают нефть, сглаживают колебания оптовых цен. А независимые АЗС вынуждены закупать топливо по рыночным ценам, которые могут быть выше. Кроме того, по словам депутата, различается стоимость транспортировки топлива от НПЗ до конкретной заправки. Сильнее всего это влияет на ценообразование у независимых сетей, которые не имеют собственных НПЗ и логистических мощностей.