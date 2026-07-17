Штрафы за неочищенные от снега крыши в Нижнем Новгороде могут увеличить в 10 раз

Штрафы для юрлиц за неочищенные от снега, наледи и сосулек крыши в Нижегородской области могут увеличить в десять раз — до 300−500 тыс. руб. Об этом говорится в проекте поправок к региональному КоАП, которые подготовили мэрия Нижнего Новгорода и областная Госжилинспекция.