Пермские ученые назвали необычные полезные свойства 7 ягод

По словам эксперта, смородина выступает природным поливитаминным комплексом. В чёрной ягоде рекордное содержание аскорбиновой кислоты — одна горсть покрывает суточную норму витамина С. Красная смородина лидирует по концентрации йода и способна выводить радиоактивные соединения, белая богата железом и органическими кислотами, стимулирует выработку коллагена. Регулярное употребление любой разновидности укрепляет иммунитет, налаживает пищеварение, помогает очищению от токсинов, мягко понижает давление. Однако на поздних сроках беременности от ягод лучше отказаться из-за витамина К, влияющего на свёртываемость; также они противопоказаны при обострении гастрита и язвы. Взрослым достаточно 100 г в день, детям-дошкольникам — 40−50 г, есть следует после основной еды.