Глава донского СК рассказал губернатору о результатах работы ведомства

По словам руководителя ведомства, в этом году на Дону снизился общий уровень преступности, в том числе уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Одним из ключевых направлений совместной работы остаётся защита прав граждан, особенно тех кому нужна особая помощь: детей-сирот, жильцов аварийных и ветхих домов, а также участников СВО и их семей.