Глава донского СК рассказал губернатору о результатах работы ведомства

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл рабочую встречу с руководителем СУ СК России по региону Асланом Хуаде.
В ходе встречи Хуаде рассказал губернатору о результатах работы ведомства и отметил главные направления, где выстроено эффективное сотрудничество с правительством региона.
По словам руководителя ведомства, в этом году на Дону снизился общий уровень преступности, в том числе уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Одним из ключевых направлений совместной работы остаётся защита прав граждан, особенно тех кому нужна особая помощь: детей-сирот, жильцов аварийных и ветхих домов, а также участников СВО и их семей.
Благодаря взаимодействию следственного управления и правительства донского региона компенсацию за квартиры в аварийных домах уже получили 168 жителей, а 123 семьи обеспечены новым жильём.
Аслан Хуаде отметил, что для эффективного решения вопросов, связанных с помощью участникам СВО и их семьям, СК работает в связке с правительством области, фондом «Защитники Отечества» и «Народным фронтом». Так, участнику спецоперации из Константиновска помогли получить новую квартиру взамен сгоревшей, а матери погибшего бойца из Ростова помогли получить и зарегистрировать земельный участок.
Обсудили и защиту трудовых прав. Сейчас принимают меры для погашения задолженности на сумму более 12,8 млн рублей по оплате труда перед 260 дончанами. На имущество недобросовестных работодателей наложен арест на сумму 7,5 млн рублей.
Правительство и СК продолжат тесно работать вместе. Их главная цель — безопасность жителей области, защита их прав и реальная помощь в решении проблем.