Объем индивидуального жилищного строительства в России увеличился на 65%

Чтобы снизить аварийность, повысить надежность коммунальных сетей и обеспечить жителей качественными услугами, с 2019 года в России последовательно обновляют объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения. С 2025 года эта работа ведется по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». До 2030 года планируют обновить более 7 тысяч объектов коммунального хозяйства и заменить около 88 тысяч километров инженерных сетей. Таким образом, качественные и надежные услуги получат около 20 миллионов жителей страны.