С воронежского подрядчика взыскали 73 млн за незаконную сделку с властями Эртиля

В ходе разбирательства прокуратура заявляла ходатайство о наложении ареста на счета ООО «Пик строй» в пределах заявленной суммы, однако суд в его удовлетворении отказал, указав на отсутствие доказательств того, что ответчик намерен скрывать имущество или уклоняться от исполнения решения. Суд также отметил активное участие подрядчика в процессе и то, что арест счетов может негативно повлиять на хозяйственную деятельность организации.