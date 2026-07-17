В Прикамье работодатель за смену основания увольнения заплатит 260 тысяч рублей

Пресс-служба Пермского краевого суда сообщила о решении судебной коллегии по гражданским делам в отношении сотрудницы муниципального учреждения. Ранее женщина обратилась в Большесосновский районный суд по поводу незаконного увольнения.
В ноябре 2025 года главный специалист МКУ «Отдел капитального строительства» Большесосновского муниципального округа получила уведомление о предстоящем через два месяца досрочном увольнении по сокращению штата. Работодатель в уведомлении озвучил предложение о выплате дополнительной компенсации.
Попавшая под сокращение сотрудница согласилась и на следующий день написала заявление о досрочном увольнении. Заявление согласовал руководитель организации. В этот же день работодатель издал и зарегистрировал новый приказ об увольнении по инициативе работника. Еще через неделю руководство учреждения издало распорядительный документ об увольнении сотрудницы за прогул.
Районный суд признал действия работодателя незаконными с указанием на волеизъявление бывшей работницы учреждения однозначно касавшегося досрочного увольнения по сокращению штата, а не по собственному желанию. Трудовой кодекс РФ не позволяет работодателю после прекращения трудовых отношений издавать приказы, затрагивающие права бывшего работника.
Суд обязал работодателя изменить основание увольнения на «сокращение численности или штата работников» и внести соответствующие изменения в электронную трудовую книжку уволенной. В пользу истицы учреждение обязали выплатить: выходное пособие при увольнении — 66 022, 85 ₽; дополнительную компенсацию при досрочном увольнении по сокращению штата — 137 928, 52 ₽; компенсацию за неиспользованный отпуск — 10 605, 33 ₽; компенсацию за каждый день задержки выплат — 22 589 ₽; компенсацию морального вреда — 30 000 ₽ Также бывшей сотруднице возместят понесенные транспортные расходы для участия в судебных заседаниях.
Пермский краевой суд решение районного суда оставил без изменений, апелляционную жалобу МКУ «Отдел капитального строительства» — без удовлетворения.