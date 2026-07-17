В Прикамье работодатель за смену основания увольнения заплатит 260 тысяч рублей

Попавшая под сокращение сотрудница согласилась и на следующий день написала заявление о досрочном увольнении. Заявление согласовал руководитель организации. В этот же день работодатель издал и зарегистрировал новый приказ об увольнении по инициативе работника. Еще через неделю руководство учреждения издало распорядительный документ об увольнении сотрудницы за прогул.