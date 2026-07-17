Жителя Красноярского края задержали за истязание жены и угрозы четверым полицейским

Следователи следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении жителя Бородино. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчину подозревают в истязании супруги, оскорблении и угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции. Правоохранители установили, что с октября 2022 года по март 2025 года мужчина систематически избивал свою супругу. А 9 июня текущего года нетрезвый подозреваемый публично оскорбил и высказал угрозы применения насилия в отношении 4 сотрудников полиции, находящихся при исполнении должностных обязанностей. Дебошир задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям подозреваемого в отношении малолетнего ребенка.