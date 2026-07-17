Международный джазовый фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге 20−26 июля 2026 года

Николас Пэйтон — выдающийся американский джазовый трубач, пианист и мультиинструменталист из Нового Орлеана. Обладатель премии «Грэмми», известный своим эклектичным подходом, охватывающим множество направлений — от свинга до нео-соула. Он начал исполнять на трубе в четыре года, а в 10 лет уже профессионально выступал и играл у таких музыкантов, как Дэнни Баркер и Кларк Терри, Элвин Джонс и Маркус Робертс. Пэйтон расширяет музыкальные границы, а также демонстрирует разнообразие современных и традиционных стилей, одновременно играя на трубе и клавишных.