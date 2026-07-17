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Львова-Белова отметила важность внедрения в школах инклюзивных классов

Львова-Белова подчеркнула важность внедрения в школах инклюзивных классов.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула важность внедрения в российские школы инклюзивных классов для детей с особенностями здоровья.

«Я за комбинированный формат, чтобы были инклюзивные классы с тьюторами, чтобы были отдельные классы в школах для детей с особенностями», — сказала Львова-Белова на сессии «Многодетный отец» в рамках IV Уральского форума женщин «Создавая жизнь».

Она также отметила важность развития школ-интернатов для детей с рядом заболеваний.

«Ребенок находится в своей среде и не травмируется, мы отдельно этим вопросом сейчас занимаемся», — добавила Львова-Белова.