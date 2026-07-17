Львова-Белова отметила важность внедрения в школах инклюзивных классов

«Я за комбинированный формат, чтобы были инклюзивные классы с тьюторами, чтобы были отдельные классы в школах для детей с особенностями», — сказала Львова-Белова на сессии «Многодетный отец» в рамках IV Уральского форума женщин «Создавая жизнь».