В России свидетельства из ЗАГСа планируют выдавать в электронном виде

Минюст РФ подготовил законопроект, который позволит получать документы о регистрации актов гражданского состояния в электронном виде. Об этом сообщили в ведомстве.
Речь идет, в том числе, о документах, связанных с рождением ребенка, заключением брака и другими действиями через ЗАГС. Сейчас при регистрации рождения, брака или других актов заявителям выдают бумажные гербовые свидетельства. Новый законопроект предлагает использовать электронные выписки из ЕГР ЗАГС. Их будут выдавать при регистрации или совершении другого юридически значимого действия.
При желании заявитель сможет получить документ и на бумаге. В Минюсте пояснили, что электронную выписку можно будет предъявлять в российские организации и учреждения, а также в органы иностранных государств. При этом бумажное свидетельство о рождении продолжат выдавать. Оно остается документом, удостоверяющим личность ребенка до 14 лет.
В ведомстве считают, что переход на такую модель сделает получение услуг ЗАГСа удобнее для граждан.