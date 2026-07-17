В России свидетельства из ЗАГСа планируют выдавать в электронном виде

При желании заявитель сможет получить документ и на бумаге. В Минюсте пояснили, что электронную выписку можно будет предъявлять в российские организации и учреждения, а также в органы иностранных государств. При этом бумажное свидетельство о рождении продолжат выдавать. Оно остается документом, удостоверяющим личность ребенка до 14 лет.