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Нижегородские дети, вынужденно покинувшие «Артек», вернулись домой после отдыха в лагерях Кубани

Детям, чей отдых в «Артеке» прервался, предложили лагеря в Краснодарском крае.

Источник: Время

Все нижегородские ребята, заехавшие на смену в лагерь «Артек», вернулись домой. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своем макс-канале.

Из-за временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым в июне, большая часть юных нижегородцев уже вернулась в родной регион. Оставшиеся 14 ребят продолжили свой отдых, но уже на территории Краснодарского края.

«Коллеги из Краснодарского края предложили места в своих лагерях для тех, кто вынужден был раньше времени уехать из “Артека”. И 14 нижегородских детей по решению родителей были доставлены в лагерь “Вита” и продолжили отдыхать на черноморском побережье», — отметил Пучков.

В минувший четверг, 16 июля, нижегородцы благополучно вернулись домой.

Напомним, что четыре тысячи детей отдохнули в загородных лагерях Нижегородской области к середине лета.

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