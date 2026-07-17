Нижегородские дети, вынужденно покинувшие «Артек», вернулись домой после отдыха в лагерях Кубани

Все нижегородские ребята, заехавшие на смену в лагерь «Артек», вернулись домой. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своем макс-канале.
Из-за временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым в июне, большая часть юных нижегородцев уже вернулась в родной регион. Оставшиеся 14 ребят продолжили свой отдых, но уже на территории Краснодарского края.
«Коллеги из Краснодарского края предложили места в своих лагерях для тех, кто вынужден был раньше времени уехать из “Артека”. И 14 нижегородских детей по решению родителей были доставлены в лагерь “Вита” и продолжили отдыхать на черноморском побережье», — отметил Пучков.
В минувший четверг, 16 июля, нижегородцы благополучно вернулись домой.
Напомним, что четыре тысячи детей отдохнули в загородных лагерях Нижегородской области к середине лета.