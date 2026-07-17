Нижегородские дети, вынужденно покинувшие «Артек», вернулись домой после отдыха в лагерях Кубани

«Коллеги из Краснодарского края предложили места в своих лагерях для тех, кто вынужден был раньше времени уехать из “Артека”. И 14 нижегородских детей по решению родителей были доставлены в лагерь “Вита” и продолжили отдыхать на черноморском побережье», — отметил Пучков.