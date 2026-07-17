Воронежский губернатор не ожидает кардинальных изменений в ситуации с топливом

По информации губернатора, «в последнее время топливные компании в первую очередь обеспечивали автозаправочные комплексы на федеральных трассах, чтобы сохранить бесперебойное транспортное сообщение». Сейчас же, по его словам, ситуация на магистралях стабилизируется. В связи с этим дополнительные объемы топлива будут перераспределены на внутренний рынок Воронежской области. Александр Гусев отметил, что они пойдут, в том числе, и на нужды агропромышленного комплекса (АПК). Как сообщал «Ъ-Черноземье», сейчас воронежские аграрии обеспечены бензином и дизелем на ближайшие два месяца.