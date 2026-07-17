Жителям Енисейска пересмотрят тарифы ЖКХ

Проверка МКУП «Енисейское коммунальное предприятие» выявила нестыковки: в тарифы на 2025 год были заложены расходы, которых фактически не было. По услуге водоотведения переплата составила 4,3 миллиона рублей, по очистке сточных вод — почти 3,9 миллиона.