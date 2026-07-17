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Жителям Енисейска пересмотрят тарифы ЖКХ

Они не будут платить за «бумажные» расходы.

Прокуратура защитила енисейцев от необоснованного роста тарифов на коммуналку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка МКУП «Енисейское коммунальное предприятие» выявила нестыковки: в тарифы на 2025 год были заложены расходы, которых фактически не было. По услуге водоотведения переплата составила 4,3 миллиона рублей, по очистке сточных вод — почти 3,9 миллиона.

По итогам проверки прокуратура направила материалы в министерство тарифной политики края. Ведомство согласилось с выводами и пообещало исключить завышенные траты при расчёте тарифов на 2027 год.

Теперь жители Енисейска не будут платить за «бумажные» расходы.

Ранее мы сообщали, что 19-летняя девушка получила срок за спаивание подростков в Красноярском крае.