Жителям Енисейска пересмотрят тарифы ЖКХ

Прокуратура защитила енисейцев от необоснованного роста тарифов на коммуналку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Проверка МКУП «Енисейское коммунальное предприятие» выявила нестыковки: в тарифы на 2025 год были заложены расходы, которых фактически не было. По услуге водоотведения переплата составила 4,3 миллиона рублей, по очистке сточных вод — почти 3,9 миллиона.
По итогам проверки прокуратура направила материалы в министерство тарифной политики края. Ведомство согласилось с выводами и пообещало исключить завышенные траты при расчёте тарифов на 2027 год.
Теперь жители Енисейска не будут платить за «бумажные» расходы.
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