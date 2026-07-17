Хакатон пермской компании стал лауреатом Национальной премии

Хакатон — интенсивное командное мероприятие, на котором участники за ограниченное время разрабатывают цифровые продукты, состоялся во время всероссийского собрания специалистов по цифровизации в области недвижимости. Всего за сутки команды разрабатывают решения. Цель мероприятия — популяризировать технологии в сферах ЖКХ, эксплуатации зданий и управления городским хозяйством, а также помочь молодым специалистам раскрыть свой потенциал.