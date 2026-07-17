Хакатон пермской компании стал лауреатом Национальной премии

В числе победителей Национальной премии «Хакатоны России-2026» — пермская компания «Юникорн». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Пермяки заняли второе место в номинации «Технология будущего» — они были отмечены за достижения в области организации и проведения хакатонов и IT-соревнований по созданию сервисов для сферы жилищно-коммунального хозяйства и недвижимости.
Хакатон — интенсивное командное мероприятие, на котором участники за ограниченное время разрабатывают цифровые продукты, состоялся во время всероссийского собрания специалистов по цифровизации в области недвижимости. Всего за сутки команды разрабатывают решения. Цель мероприятия — популяризировать технологии в сферах ЖКХ, эксплуатации зданий и управления городским хозяйством, а также помочь молодым специалистам раскрыть свой потенциал.
Такие мероприятия помогают молодым людям осознать, что их разработки повышают уровень комфортной жизни людей. В короткие сроки они создают проекты, которые впоследствии могут быть реализованы на практике.