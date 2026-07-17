В Калининградской области создали 155 км противопожарных полос и высадили десятки гектаров леса

Работы по охране, защите и воспроизводству лесов ведутся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и выполняются как арендаторами лесных участков, так и специалистами «Дирекции лесхоза и природных парков».
В регионе создано и обновлено 154,9 км противопожарных минерализованных полос — они служат барьером от низовых пожаров. Проведено содержание 28,9 км лесных дорог для проезда спецтехники. Установлено 11 шлагбаумов, размещено 29 информационных стендов и благоустроено 5 мест отдыха.
Лесовосстановление и лесоразведение выполнены на 39 га, агротехнический уход — на 29,3 га. Заготовлено 4,5 кг семян для питомника. Лесопатологические обследования провели на 58 га, а уход за молодняками — на 55 га.
Заместитель министра Юрий Салюк отметил, что плановые показатели выполняются строго по графику, а совместная работа государственных служб и арендаторов позволяет минимизировать риски и гарантировать устойчивое развитие лесного фонда.