Доля Казахстана во внешнеторговом обороте Дона достигла 4,1%

В первом квартале 2026 года доля Республики Казахстан во внешнеторговом обороте Ростовской области составила 4,1%, а по итогам 2025 — 3,1%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
За год внешнеторговый оборот с республикой увеличился на 2,2%, экспорт товаров вырос на 2,9%.
В основе экспорта — машиностроительная продукция (более 50%), продовольственные товары и сырье для их производства, черные и цветные металлы, химическая продукция, текстильные изделия и обувь. А импорта — черные и цветные металлы, продовольственные товары и сырье для их производства, машиностроительная и химическая продукция.
Отмечается, что Казахстан входит в десятку основных внешнеторговых партнеров Ростовской области. Власти региона стремится развивать сотрудничество на местном уровне.