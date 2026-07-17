Доля Казахстана во внешнеторговом обороте Дона достигла 4,1%

В основе экспорта — машиностроительная продукция (более 50%), продовольственные товары и сырье для их производства, черные и цветные металлы, химическая продукция, текстильные изделия и обувь. А импорта — черные и цветные металлы, продовольственные товары и сырье для их производства, машиностроительная и химическая продукция.