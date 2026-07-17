Систему распознавания лиц хотят в будущем расширить на всю Ростовскую область

Глава региона рассказал о планах после посещения ситуационного центра охраны МВД. Правоохранители показали, насколько эффективна система «Безопасный город». Также в полиции рассказали, что на сегодняшний день за порядоком и безопасностью следят с использованием более 6 тысяч камер.