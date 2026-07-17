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Налоговая предупредила волгоградцев о рисках ИП

Налоговая предупреждает желающих открыт ИП: регистрация бизнеса связана со страховыми взносами и взаимоотношениями с ФНС.

Волгоградцам, которые планируют открыть свое дело, в налоговой советуют взвесить все за и против. И предупреждают: ИП или должность директора — это не только свобода, но и обязательства, от которых не уйти даже при отсутствии доходов.

В УФНС по Волгоградской области напомнили: регистрируя бизнес, человек берет на себя полную ответственность — за отчетность, налоги и финансовые результаты. Причем страховые взносы придется платить в любом случае.

«В 2026 году фиксированная сумма для ИП составляет 57 390 рублей в год. Для директора минимальный ежемесячный платеж — 8 127,90 рублей. И платить их нужно независимо от того, есть ли доход, ведется ли деятельность и сколько предпринимателю лет», — пояснили в ведомстве.

Но это еще не все. Налоговики предостерегают от необдуманных шагов, особенно если регистрацию предлагают малознакомые люди. Формальные директора и «спящие» ИП часто становятся пешками в мошеннических схемах — обналичивании денег, создании фиктивных фирм и других противоправных действиях.

За такое участие можно получить не только налоговые доначисления, но и административное, а в серьезных случаях — уголовное наказание.

В ведомстве рекомендуют: прежде чем подавать документы на регистрацию, изучите правовые нюансы, оцените свои знания и возможности. А если сомневаетесь — проконсультируйтесь со специалистами. Помните: открыть бизнес легко, а вот закрыть его с долгами и нарушениями — гораздо сложнее.

Ранее стало известно, что вклад волгоградских ИП в общую выручку российских предпринимателей составляет только 1,2%.