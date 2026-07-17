В Немане возбудили дело против водителя без прав, врезавшегося в скорую помощь в состоянии опьянения

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры скорой помощи — они получили ушибы и другие травмы. По инициативе прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Автомобиль изъят и помещён на спецстоянку. Также рассматривается вопрос о защите прав пострадавших в судебном порядке.