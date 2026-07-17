В Немане возбудили дело против водителя без прав, врезавшегося в скорую помощь в состоянии опьянения

Прокуратура Калининградской области организовала проверку по факту ДТП в Немане, информация о котором появилась в СМИ. Авария произошла 3 июля около 20:40 на улице Победы. Водитель автомобиля «Мицубиси», 42-летний мужчина, лишённый водительских прав, столкнулся с машиной скорой помощи.
При наличии признаков опьянения он отказался от медицинского освидетельствования.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры скорой помощи — они получили ушибы и другие травмы. По инициативе прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Автомобиль изъят и помещён на спецстоянку. Также рассматривается вопрос о защите прав пострадавших в судебном порядке.