В Башкирии предложили старый метод борьбы с травой

Он призвал жителей с пониманием отнестись к временным мерам и напомнил, что сельхозпроизводители топливо приобретают без проблем. Добавим, что в регионе определены три гарантирующих поставщика и 13 нефтебаз, которые отгружают топливо для сельхозпроизводителей.
Если участок небольшой, можно косить косами, как это делали 10 лет назад. Ситуация будет улучшаться. Будем надеяться, что федеральный штаб снимет запрет на продажу топлива в канистры.
Замминистра также предупредил о последствиях длительного хранения бензина. По его словам, качество топлива со временем ухудшается, поэтому хранить его следует только в специально оборудованных, нежилых помещениях не более 1−2 недель.