В Башкирии предложили старый метод борьбы с травой

Запрет на продажу топлива в канистры, введенный оперативным штабом в Башкирии, продолжает действовать. Это создает проблемы для владельцев частных подсобных хозяйств, которым нужно косить траву и заготавливать корм для скота. Замминистра промышленности, энергетики и инноваций Олег Тыщенко на брифинге в ЦУРе объяснил, как быть в этой ситуации.