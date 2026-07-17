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В Башкирии предложили старый метод борьбы с травой

Запрет на продажу топлива в канистры, введенный оперативным штабом в Башкирии, продолжает действовать. Это создает проблемы для владельцев частных подсобных хозяйств, которым нужно косить траву и заготавливать корм для скота. Замминистра промышленности, энергетики и инноваций Олег Тыщенко на брифинге в ЦУРе объяснил, как быть в этой ситуации.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Он призвал жителей с пониманием отнестись к временным мерам и напомнил, что сельхозпроизводители топливо приобретают без проблем. Добавим, что в регионе определены три гарантирующих поставщика и 13 нефтебаз, которые отгружают топливо для сельхозпроизводителей.

Если участок небольшой, можно косить косами, как это делали 10 лет назад. Ситуация будет улучшаться. Будем надеяться, что федеральный штаб снимет запрет на продажу топлива в канистры.

сказал Тыщенко

Замминистра также предупредил о последствиях длительного хранения бензина. По его словам, качество топлива со временем ухудшается, поэтому хранить его следует только в специально оборудованных, нежилых помещениях не более 1−2 недель.