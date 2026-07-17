Троих индийцев выгнали из Нижегородской области за нарушения

Нижегородские приставы выдворили трех граждан Индии за нарушения. Об этом сообщили в ГУФССП России по области.
Иностранцы находились в регионе без документов, подтверждающих право на временное проживание или работу. Суд признал их виновными по статье 18.8 КоАП РФ. До отправки через границу нарушители содержались в Центре временного пребывания иностранных граждан. Теперь им закрыт въезд в Россию на ближайшие пять лет.
Всего за первую половину 2026 года из Нижегородской области выслали 1035 нелегальных мигрантов. Чаще всего выдворяли выходцев из стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана.