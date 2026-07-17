Троих индийцев выгнали из Нижегородской области за нарушения

Иностранцы находились в регионе без документов, подтверждающих право на временное проживание или работу. Суд признал их виновными по статье 18.8 КоАП РФ. До отправки через границу нарушители содержались в Центре временного пребывания иностранных граждан. Теперь им закрыт въезд в Россию на ближайшие пять лет.