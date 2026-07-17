Совфед одобрил закон об ужесточении требований к доходам мигрантов

Кроме того, ужесточаются и требования к продлению патентов: он не будет выдан или продлен, если у иностранца отсутствует информация о доходах или его заработок ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчете на него самого и каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на его иждивении. При этом если патент аннулирован или не продлен, иностранец вместе с детьми обязан будет покинуть Россию в течение 15 дней.