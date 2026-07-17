50-тонная модель. Как пермские промышленники пиарились полтора века назад

«К визуальной рекламе мир пришёл уже в 20−30 годах XX века А до тех пор впечатлить потенциальных покупателей помогали качественная бумага, красивый шрифт, вензеля и небольшие иллюстрации. Также производителям было очень важно отразить на листках свою репутацию. И в том числе успешное участие в выставках. Поэтому рекламу украшали полученными там медалями, — отмечает Елена Шестакова. — В рекламе Петра Калинина так и записано, что фабрика была награждена медалями не только Парижской выставки, но также Императорского Русского технического общества, имеет шесть похвальных отзывов от разных торговых фирм».