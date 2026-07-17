50-тонная модель. Как пермские промышленники пиарились полтора века назад

Сегодня пермские промышленники — завсегдатаи общероссийских и международных экономических форумов и выставок — им есть, что показать и чем удивить. Плюс такие мероприятия позволяют найти новые рынки сбыта, расширить пул партнёров, получить новый полезный опыт. У традиции активно «выходить в мир» глубокие корни — она была заложена в Прикамье ещё в XIX веке. Пермяки презентовали на международных выставках разнообразные виды продукции: от гвоздей и музыкальных пивных кружек до роялей. Подробности рассказали специалисты Государственного архива Пермского края. В его стенах подготовили передвижную выставку «Есть чем удивить! 150 лет выставочного успеха пермской промышленности».
Самые первые.
Мировые промышленные выставки начали проводить ещё в середине XIX века. Первой стала лондонская, состоявшаяся в 1851 году. Пермяки присоединились к новому тренду чуть позже.
«Первый раз наши промышленники принимали участие во всемирной выставке в 1873 году. Она проходила в Вене с 1 мая по 2 ноября, — рассказала начальник научно-исследовательского отдела Государственного архива Пермского края Ирина Дёмина. — Нашу губернию представляли Пермские пушечные заводы. Причём участие в выставке было очень успешным. В павильонах горного дела и металлургии представили действующую модель паровой машины вращательного движения. Её создал пермский механик Иван Шилоносов. Также на стенде демонстрировались чертежи самого крупного в мире парового молота (он предназначался для ковки больших объёмных деталей) и его действующая пятидесятитонная модель в одну шестую натуральной величины, которая произвела настоящий фурор».
Об успехе на выставке нашего предприятия тогда написал популярный журнал «Всемирная иллюстрация». В нём вышла большая статья с рисунками уникального молота. Называлась она «Пермский завод на Венской всемирной выставке». По словам специалиста, автор статьи подчеркнул, что агрегат был создан начальником предприятия, горным инженером Николаем Воронцовым. Причём для этих нужд пришлось строить отдельный цех.
Молот и его автор — Николай Воронцов — были отмечены на выставке медалями с формулировкой «За сотрудничество». Как в то время потенциальные участники узнавали о предстоящих выставках?
«Можно предположить, что информация распространялась организаторами через печатные издания и циркуляры. Их публиковали задолго до начала мероприятия, чтобы все заинтересовавшиеся предприятия успели подготовиться, доставить на место необходимое оборудование и т. д.», — отмечает Ирина Дёмина.
Промышленники были очень заинтересованы в участии и следили за новостями, ведь всемирные выставки считались очень престижными площадками для демонстрации достижений инженерной мысли, налаживания новых связей и заключения контрактов.
«Отмечу, что в те годы Пермская губерния была сильным промышленным регионом. Продукция местных предприятий экспортировалась даже за границу. К примеру, Лысьвенские заводы поставляли в Европу кровельное железо, которое ценили очень высоко», — рассказывает архивист.
В честь Колумба.
Венская выставка была масштабной и прогремела на весь мир. Не менее грандиозным событием стала Чикагская. Она была признана одной из крупнейших в истории, проходила с 1 мая по 30 октября 1893 году и была посвящена 400-летию со дня открытия Америки Христофором Колумбом.
«Участие в выставке приняли 46 стран. Демонстрировались 65 000 экспонатов. Из них более тысячи были из России, — рассказывает Ирина Дёмина. — Горный инженер Пермских пушечных заводов Николай Славянов представил уникальный образец сварки различных металлов. На тот момент они широко использовались в машиностроении и считались принципиально несоединимыми».
Образец, который представил пермский горный инженер, был сварен из восьми технических металлов: бронзы, никеля, стали, меди, чугуна, колокольной бронзы, томпака и нейзильбера и получил название «Стакан Славянова», потому что имел форму двенадцатигранной призмы.
Весил экспонат 5 кг 330 грамм, высота составляла 21 см. Стакан демонстрировал возможности электрической дуговой сварки, которая была открыта Николаем Славяновым гораздо раньше (в 1888 году), и являлся неопровержимым доказательством того, что изобретение существует, ведь многие скептики просто не верили в это.
Любопытно, что было изготовлено два стакана. Представленный в Чикаго стал вторым по счёту. А первый сварили в 1892 году — на год раньше. Его демонстрировали на четвёртой электротехнической выставке в Петербурге. Оба экспоната сохранились до наших дней.
Стакан, который совершил путешествие в Чикаго, сейчас находится в пермском Доме-музее Николая Славянова. А второй — в северной столице. Его можно увидеть в музее Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого. Первый стакан уступает второму по размерам и весу, плюс они имеют разные гравировки, рассказывают в архиве.
«В конце XIX века, когда проходила чикагская выставка, Николай Славянов был уже широко известной персоной в мире науки и техники. Он совершил настоящую революцию в области электросварки. Его изобретение легло в основу современного машино-, судо- и авиастроения, — рассказывает специалист. — А на выставке Николай Славянов имел ошеломительный успех. Его наградили медалью и дипломом с формулировкой “за произведённую техническую революцию”. Иными словами, пермский изобретатель представил зарубежной публике открытие мирового масштаба».
Одной из задач участия российских предприятий на всемирных выставках было продемонстрировать, что страна идёт в ногу с техническим прогрессом и вовсе не является аграрной, как считали многие. Это было важно для имиджа государства и выстраивания отношений с другими державами. Быть развитой с точки зрения промышленности страной тогда означало быть сильной империей, отмечает Ирина Дёмина.
Шаг за шагом.
Николай Славянов родился 23 апреля 1854 года в селе Никольском Задонского уезда Воронежской губернии. В 1872 году окончил гимназию с золотой медалью, тогда же был принят в старейшее горнотехническое высшее учебное заведение страны, а именно — в Петербургский горный институт. В 1877 году блестяще окончил обучение. Получил звание горного инженера 1-го разряда. На протяжении четырёх лет трудился на Боткинском казённом горном заводе, затем — на предприятии в Омутинске.
В 1883 году, согласно новому назначению, Славянова направили на Пермские пушечные заводы, где он работал до конца своей жизни. Сначала он занимал должность инженера орудийных и механических фабрик по изготовлению артиллерийских орудий и снарядов. В 1888 году стал помощником горного начальника. А в 1891 году сам стал горным начальником — то есть, директором заводов.
«В 1888 году Славянов изобрел новый способ дуговой электрической сварки, применив вместо угольного электрода металлический. Это обеспечило непрерывное плавление и повысило эффективность процесса, — рассказывает Ирина Дёмина. — В 1891 году вышла в свет его первая публикация по изобретению “Электрическая отливка металлов по способу горного инженера Николая Славянова”. Уже в 1892 году напечатали главный труд его жизни. Он называется “Электрическая отливка металлов. Руководство к установке и практическому применению её”.
13 августа 1891 года горный инженер получил две привилегии (в Российской империи это был аналог современного патента) департамента торговли и мануфактур. Их выдали на «способ и аппараты для электрической отливки металлов» и «на способ электрического уплотнения металлов». К тому моменту, когда открылась чикагская выставка, у Славянова также было несколько патентов, полученных за рубежом: в Германии, Франции, Бельгии, Австро-Венгрии.
«Участие в выставке помогло заявить на весь мир и об изобретении, и о Пермских пушечных заводах, и в целом о техническом потенциале России, — отмечает специалист. — Награда, полученная Николаем Славяновым, закрепила за страной статус мирового лидера в области металлургии и сварочных технологий».
Особые гвозди.
Уже в 1900 году открылась Всемирная выставка в Париже. Она проводилась с 15 апреля по 12 ноября и стала самой посещаемой в XX веке: на ней побывали 50 млн человек. Участники прибыли из 35 стран мира. Их общее число составило 76 тысяч. Наша страна была представлена на выставке очень широко.
Тогда России выделили самую большую экспозиционную площадь. Пермские пушечные заводы демонстрировали артиллерийские орудия, снаряды разных калибров. Также наша страна представила множество технических проектов. Была и культурная составляющая: демонстрировались полотна российских художников.
«Изучая каталог отечественных экспонентов, я случайно наткнулась на информацию об участии в выставке Пермской гвоздарно-шпильковой фабрики купца Петра Калинина, — отмечает Ирина Дёмина. — Купец открыл фабрику в 1878 году. и производил самую разную продукцию: гвозди машинные, резные, обойные, сундучные, штукатурные, укупорочные, строевые, колёсную прошивку, кованое суровое шпильё, шайбы, скобы барочные и лодочные, шпильку сапожную. Предприятие было достаточно успешным, о нём знали не только в Перми, но и далеко за её пределами. Территориально фабрика находилась там, где сейчас стоит шестое общежитие ПГНИУ и высотный дом, в народе называемый “профессорским”.
По словам специалиста, продукция вырабатывались из местного и доставленного с предприятий других регионов сырья, к примеру, — Нижнетагильских заводов наследников купца Демидова. Поначалу фабрика была небольшой и выпускала всего несколько сот пудов товара в год. К 1900 году объём увеличился до 70 тысяч пудов.
«Производственный процесс был механизирован. Использовались современные машины, к примеру, гвоздешпильковые прессы, — рассказывает Ирина Дёмина. — Основные элементы станков отливали по чертежам самого Калинина на местных заводах. Очевидно, что он имел изобретательский потенциал, то есть был не просто, скажем так, менеджером, но и инженером».
Гвозди, изготовленные на фабрике, несмотря на большое количество конкурентов, были очень востребованы в Сибири, Волжско-Камском регионе. Секрет такого успеха заключался в том, что их усовершенствовали по нескольким показателям. Например, пермские гвозди были шероховатыми и надёжнее скрепляли древесину. Ещё они не портили доску и стоили дешевле кованых и штампованных. Говорят, гвозди с клеймом фабрики даже сейчас можно встретить в старых пермских домах.
Умели удивить.
Промышленники XIX веке уже знали, что значит «ловкий маркетинговый ход», пусть тогда формулировка звучала иначе. Так, Славянов представил на всеобщее обозрение свой знаменитый «стакан». Была «фишечка» и у гвоздарно-шпильковой фабрики.
«В отчёте генерального комиссара русского отдела министерства финансов об участии России на Всемирной Парижской выставке, который был опубликован в том же 1900 г., можно найти упоминание о медведе завода Калинина, “на котором шерсть состояла из обойных гвоздей различной величины”. Он стоял на задних лапах, был ростом с человека и привлекал внимание зевак, — рассказывает Ирина Демина. — К сожалению, дальнейшая судьба экспоната остаётся неизвестной».
Промышленные образцы, которые представили на Парижской выставке, должны были поступить в российские музеи, в том числе и медведь завода Калинина. Где это изваяние оказалось в конце концов, история умалчивает.
Впереди планеты всей.
Основатель фабрики был очень предприимчивым человеком, имел хорошие связи. Хорошо знал Николая Мешкова, который очень уважал его. Пётр Калинин ушёл из жизни, когда ему было всего 52 года — в 1910 году. Свой капитал он завещал направить на дело просвещения в Перми. Эти средства использовались при участии Николая Мешкова на строительство ночлежного дома, который впоследствии стал корпусом Пермского университета (сейчас в нём находится исторический факультет), сообщили в архиве.
«В то время купцы были двигателями технического и культурного прогресса. Они ездили за рубеж, чтобы посмотреть, как и что делают в других странах, внедряли инновации, вкладывали средства в производство, занимались меценатством», — рассказывают в архиве.
Двигатель прогресса.
Гвоздарно-шпильковая фабрика активно продвигала свою продукцию. Сохранился рекламный листок, подготовленный для Парижской выставки, где дана подробная информация о предприятии на русском и французском языках. Листок украшен вензелями и небольшим рисунком гвоздей.
«В начале XX века реклама как раз начинала активно развиваться. В то время она была текстовой. И современный человек вряд ли обратил бы на неё внимание. Ведь мы привыкли к визуальной подаче такой информации: нам показывают ролики, плакаты, — рассказывает кандидат политических наук, заместитель директора (по науке и связям с общественностью) Государственного архива Пермского края Елена Шестакова. — Статичная реклама, даже графическая, кажется нам скучной, мы её не воспринимаем. Она просто теряется в общем потоке».
Рекламные листки конца XIX веке — начала XX века подробно описывали характер изделия, как оно может применяться, кто его производит, где его можно купить.
«К визуальной рекламе мир пришёл уже в 20−30 годах XX века А до тех пор впечатлить потенциальных покупателей помогали качественная бумага, красивый шрифт, вензеля и небольшие иллюстрации. Также производителям было очень важно отразить на листках свою репутацию. И в том числе успешное участие в выставках. Поэтому рекламу украшали полученными там медалями, — отмечает Елена Шестакова. — В рекламе Петра Калинина так и записано, что фабрика была награждена медалями не только Парижской выставки, но также Императорского Русского технического общества, имеет шесть похвальных отзывов от разных торговых фирм».
Фотография в те годы только развивалась и в основном была салонной. Репортажная использовалась редко, говорит специалист. Кроме того, делать много фотографий для распространения в качестве рекламы было проблематично и слишком дорого. Снимки использовали в основном для каталогов, памятных книг, некоторых ежегодных изданий, к примеру, губернских адрес-календарей.