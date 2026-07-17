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Мэрия Красноярска снова объявила торги на проектирование школы на Алексеева

Объявлены торги на проектирование школы на Алексеева.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Красноярска снова ищет подрядчика на разработку проектно-сметной документации для школы в ЖК «Слобода Весны». В администрации напомнили, что учебное заведение на 1280 мест расположится около дома на улице Алексеева, 46.

В начале 2026 года власти расторгли контракт с предыдущим подрядчиком — компанией «ГеопроектИзыскания» из Москвы. Фирма не выполнила в установленные сроки проектирование объекта. Кроме того, информация о ходе работ предоставлялась заказчику не в полном объеме, не был согласован внешний облик здания и другое.

Будущему подрядчику необходимо подготовить проект школы и получить положительное заключение государственной экспертизы до октября 2027 года. Начальная цена торгов — 63,5 миллиона рублей.