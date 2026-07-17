Мэрия Красноярска снова объявила торги на проектирование школы на Алексеева

В начале 2026 года власти расторгли контракт с предыдущим подрядчиком — компанией «ГеопроектИзыскания» из Москвы. Фирма не выполнила в установленные сроки проектирование объекта. Кроме того, информация о ходе работ предоставлялась заказчику не в полном объеме, не был согласован внешний облик здания и другое.