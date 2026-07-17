Грозы и жара до +32°С: синоптики о погоде в субботу в Беларуси

При этом, по прогнозам синоптиков, в западных районах возможны грозы, ливни и сильный ветер с порывами до 15−20 м/с. Однако это не сильно скажется на показаниях термометров.
Самым горячим регионом по-прежнему остается Брестчина.
«По Брестской области максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С», — говорится в сообщении Белгидромета.
Остальные районы страны проведут субботу в более комфортных условиях: осадков практически не ожидается, днем воздух прогреется до +23…+29°С.
А уже ночью столбики термометра опустятся до +8°С на востоке и до +20°С на западе. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно снижаться.
Оранжевый уровень погодной опасности объявляют в республике уже несколько дней подряд. Днем в пятницу максимальная температура воздуха составит от+30 до +31°С.
В МЧС неоднократно напоминали, что при жаре повышается риск заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями и обостряются сердечно-сосудистые болезни.