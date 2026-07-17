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Грозы и жара до +32°С: синоптики о погоде в субботу в Беларуси

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу, синоптики предупреждают о жаре в южных и западных районах страны, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 66% 759 мм рт. ст. +27°
Источник: Sputnik.by

При этом, по прогнозам синоптиков, в западных районах возможны грозы, ливни и сильный ветер с порывами до 15−20 м/с. Однако это не сильно скажется на показаниях термометров.

Самым горячим регионом по-прежнему остается Брестчина.

«По Брестской области максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С», — говорится в сообщении Белгидромета.

Остальные районы страны проведут субботу в более комфортных условиях: осадков практически не ожидается, днем воздух прогреется до +23…+29°С.

А уже ночью столбики термометра опустятся до +8°С на востоке и до +20°С на западе. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно снижаться.

Оранжевый уровень погодной опасности объявляют в республике уже несколько дней подряд. Днем в пятницу максимальная температура воздуха составит от+30 до +31°С.

В МЧС неоднократно напоминали, что при жаре повышается риск заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями и обостряются сердечно-сосудистые болезни.

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