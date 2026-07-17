Спрос на зарядные станции «Росатома» в Воронеже вырос на 22% за год

Анализ рыночных показателей свидетельствует о диверсификации потребительских предпочтений: электроэнергия все чаще позиционируется как универсальный вид топлива. По данным «Автостата», в июне 2026 года продажи подключаемых гибридов выросли на 23% относительно мая и в 2,7 раза по сравнению с июнем 2025-го, достигнув 6,1 тыс. машин. Реализация полностью электрических автомобилей за тот же месяц составила 748 единиц — на 10% больше, чем в мае, но на 22% меньше, чем годом ранее.