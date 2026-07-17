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Что изменится в воронежских школах с 1 сентября 2026 года?

Какие изменения ждут учеников и учителей в 2026/2027 учебном году — в материале vrn.aif.ru.

Источник: АиФ Воронеж

«ДНК России», начальная военная подготовка, отмена домашних заданий. Какие ещё изменения ждут учеников и учителей в 2026/2027 учебном году — в материале vrn.aif.ru.

Изучение «ДНК России».

В расписании учеников пятых классов появится новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Он разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на формирование у детей и подростков мирофоззрения на основе традиционных ценностей.

Программа предмета рассчитана на три года обучения. Дисциплина заменит прежний факультатив «Основы духовно нравственной культуры народов России».

Преподавание предмета у учеников пятых классов начнётся с января 2027 года. На это в школах выделят 17 часов.

Курс посвящён истории, культуре и традициям народов России, нравственным ценностям, гражданской ответственности и уважению к культурному наследию страны. Особое внимание планируют уделить обсуждению жизненных ситуаций, проектной работе, анализу исторических примеров и развитию навыков аргументации.

Ликвидация обществознания из расписания восьмиклассников.

С 1 сентября обществознание исключат из программы восьмых классов. Дисциплину будут преподавать только для учеников 9−11-х классов.

Такое решение приняло Министерство просвещения РФ. По мнению экспертов, программа обществознания в восьмых классах во многом дублирует курс истории.

Разделение предмета ОБЗР.

С 1 сентября в школах предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) разделят на две отдельные дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Их будут изучать ученики восьмых и десятых классов.

На уроках безопасности жизнедеятельности школьникам расскажут, как действовать при пожарах и коммунальных авариях, а также как безопасно использовать бытовые приборы. Кроме того, программа предмета предполагает блоки о ПДД, природных катаклизмах и безопасности в цифровой среде.

Предмет «Начальная военная подготовка» посвящен национальной безопасности, гражданской обороне, правилам поведения при эвакуации. Помимо этого, ученикам расскажут о подготовке к военной службе, познакомят с общевоинскими уставами, воинской дисциплиной и основными строевыми приемами. Отдельные занятия посвятят противодействию экстремизму и терроризму, а также оказанию первой помощи.

В Минпросвещения пояснили, что целью нововведения является формирование у школьников осознанного отношения к вопросам безопасности страны.

Меньшее количество часов на изучение иностранного языка.

С 1 сентября в школах сократят количество уроков иностранного языка (английского, немецкого, французского, испанского и китайского) в пятых классах с трёх до двух часов в неделю.

Такое решение приняли в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени.

При этом иностранный язык по-прежнему останется обязательным предметом со второго по одиннадцатый класс.

Отмена домашних заданий.

С 1 сентября у учеников первых классов не будет домашних заданий.

Ранее на их выполнение отводилось не более одного часа в день. А вводиться они должны были постепенно.

Для остальных учеников начальной школы рекомендации по объёму домашней работы остаются прежними:

2−3 классы — до 1,5 часов;

4 класс — до 2 часов.

Новый формат преподавания.

Формат преподавания предметов «Родной язык» и «Родная литература» изменится.

Часть занятий по этим дисциплинам школы смогут проводить во внеурочной деятельности, например, в формате литературного клуба или тематических встреч.

Нововведение позволит сделать изучение предметов более разнообразным. При этом учителя школ будут придерживаться требований федеральной образовательной программы.