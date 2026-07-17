Что изменится в воронежских школах с 1 сентября 2026 года?

На уроках безопасности жизнедеятельности школьникам расскажут, как действовать при пожарах и коммунальных авариях, а также как безопасно использовать бытовые приборы. Кроме того, программа предмета предполагает блоки о ПДД, природных катаклизмах и безопасности в цифровой среде.