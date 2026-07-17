Что изменится в воронежских школах с 1 сентября 2026 года?

«ДНК России», начальная военная подготовка, отмена домашних заданий. Какие ещё изменения ждут учеников и учителей в 2026/2027 учебном году — в материале vrn.aif.ru.
Изучение «ДНК России».
В расписании учеников пятых классов появится новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Он разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на формирование у детей и подростков мирофоззрения на основе традиционных ценностей.
Программа предмета рассчитана на три года обучения. Дисциплина заменит прежний факультатив «Основы духовно нравственной культуры народов России».
Преподавание предмета у учеников пятых классов начнётся с января 2027 года. На это в школах выделят 17 часов.
Курс посвящён истории, культуре и традициям народов России, нравственным ценностям, гражданской ответственности и уважению к культурному наследию страны. Особое внимание планируют уделить обсуждению жизненных ситуаций, проектной работе, анализу исторических примеров и развитию навыков аргументации.
Ликвидация обществознания из расписания восьмиклассников.
С 1 сентября обществознание исключат из программы восьмых классов. Дисциплину будут преподавать только для учеников 9−11-х классов.
Такое решение приняло Министерство просвещения РФ. По мнению экспертов, программа обществознания в восьмых классах во многом дублирует курс истории.
Разделение предмета ОБЗР.
С 1 сентября в школах предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) разделят на две отдельные дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Их будут изучать ученики восьмых и десятых классов.
На уроках безопасности жизнедеятельности школьникам расскажут, как действовать при пожарах и коммунальных авариях, а также как безопасно использовать бытовые приборы. Кроме того, программа предмета предполагает блоки о ПДД, природных катаклизмах и безопасности в цифровой среде.
Предмет «Начальная военная подготовка» посвящен национальной безопасности, гражданской обороне, правилам поведения при эвакуации. Помимо этого, ученикам расскажут о подготовке к военной службе, познакомят с общевоинскими уставами, воинской дисциплиной и основными строевыми приемами. Отдельные занятия посвятят противодействию экстремизму и терроризму, а также оказанию первой помощи.
В Минпросвещения пояснили, что целью нововведения является формирование у школьников осознанного отношения к вопросам безопасности страны.
Меньшее количество часов на изучение иностранного языка.
С 1 сентября в школах сократят количество уроков иностранного языка (английского, немецкого, французского, испанского и китайского) в пятых классах с трёх до двух часов в неделю.
Такое решение приняли в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени.
При этом иностранный язык по-прежнему останется обязательным предметом со второго по одиннадцатый класс.
Отмена домашних заданий.
С 1 сентября у учеников первых классов не будет домашних заданий.
Ранее на их выполнение отводилось не более одного часа в день. А вводиться они должны были постепенно.
Для остальных учеников начальной школы рекомендации по объёму домашней работы остаются прежними:
2−3 классы — до 1,5 часов;
4 класс — до 2 часов.
Новый формат преподавания.
Формат преподавания предметов «Родной язык» и «Родная литература» изменится.
Часть занятий по этим дисциплинам школы смогут проводить во внеурочной деятельности, например, в формате литературного клуба или тематических встреч.
Нововведение позволит сделать изучение предметов более разнообразным. При этом учителя школ будут придерживаться требований федеральной образовательной программы.