Штрафы за брошенные электросамокаты могут ввести в Нижнем Новгороде

Изменения планируется внести в статью 3.8 КоАП Нижегородской области. Власти предложили штрафовать физических лиц за нарушения на 4−5 тысяч рублей, должностных лиц — на 10−20 тысяч рублей, а юридических лиц — на 60−100 тысяч рублей. Одновременно с этим предлагается расширить перечень запрещенных к размещению на газонах, детских и спортивных площадках средств, включив туда прицепы и средства индивидуальной мобильности (СИМ).