Штрафы за брошенные электросамокаты могут ввести в Нижнем Новгороде

Мэрия Нижнего Новгорода и Госжилинспекция Нижегородской области разработали поправки к региональному КоАП, которые вводят штрафы за оставленные вне отведенных мест электросамокаты. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений.
Изменения планируется внести в статью 3.8 КоАП Нижегородской области. Власти предложили штрафовать физических лиц за нарушения на 4−5 тысяч рублей, должностных лиц — на 10−20 тысяч рублей, а юридических лиц — на 60−100 тысяч рублей. Одновременно с этим предлагается расширить перечень запрещенных к размещению на газонах, детских и спортивных площадках средств, включив туда прицепы и средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Напомним, с 2025 года в Нижнем Новгороде действуют специальные парковки для самокатов, а в 2026 году городская администрация дополнительно ужесточила требования к операторам кикшеринга.
Ранее сообщалось, что бот для жалоб на самокатчиков запустили в Нижегородской области.