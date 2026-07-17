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Штрафы за брошенные электросамокаты могут ввести в Нижнем Новгороде

Для граждан наказание составит до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц за оставление СИМ в неположенном месте — до 100 тысяч.

Мэрия Нижнего Новгорода и Госжилинспекция Нижегородской области разработали поправки к региональному КоАП, которые вводят штрафы за оставленные вне отведенных мест электросамокаты. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений.

Изменения планируется внести в статью 3.8 КоАП Нижегородской области. Власти предложили штрафовать физических лиц за нарушения на 4−5 тысяч рублей, должностных лиц — на 10−20 тысяч рублей, а юридических лиц — на 60−100 тысяч рублей. Одновременно с этим предлагается расширить перечень запрещенных к размещению на газонах, детских и спортивных площадках средств, включив туда прицепы и средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Напомним, с 2025 года в Нижнем Новгороде действуют специальные парковки для самокатов, а в 2026 году городская администрация дополнительно ужесточила требования к операторам кикшеринга.

Ранее сообщалось, что бот для жалоб на самокатчиков запустили в Нижегородской области.