В Немане после ДТП со скорой помощью возбудили уголовное дело на лишённого прав водителя

Как установили в ведомстве, вечером 3 июля около 20:40 на улице Победы в Немане 42-летний водитель автомобиля «Мицубиси», ранее лишенный водительских прав, допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи. При этом у мужчины были признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.