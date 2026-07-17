В заказнике Красноярского края заметили маленьких рысят (видео)

Котята у рыси обычно появляются в мае или начале июня. Они рождаются слепыми и глухими, чаще всего в помете бывает 2−3 детеныша. Видеть малыши начинают примерно на 12-й день жизни. В воспитании рысят участвуют оба родителя. Самец держится рядом с самкой и помогает охотиться, а позже к добыче пищи начинают присоединяться и подросшие котята.