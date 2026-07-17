В заказнике Красноярского края заметили маленьких рысят (видео)

В заказнике «Краснотуранский бор» инспекторы встретили маленьких рысят. Детенышей заметили во время патрулирования особо охраняемой природной территории вместе с сотрудниками Лесной охраны.
Сначала издалека малыши были похожи на волчат, но при приближении стало понятно, что это детеныши рыси. Неожиданная встреча вызвала восторг у участников патрулирования.
Котята у рыси обычно появляются в мае или начале июня. Они рождаются слепыми и глухими, чаще всего в помете бывает 2−3 детеныша. Видеть малыши начинают примерно на 12-й день жизни. В воспитании рысят участвуют оба родителя. Самец держится рядом с самкой и помогает охотиться, а позже к добыче пищи начинают присоединяться и подросшие котята.
Рысь считается малочисленным хищником. Подвид, который обитает в Ермаковском и Шушенском округах, внесен в Красную книгу Красноярского края, а сама рысь включена в приложение к региональной Красной книге.