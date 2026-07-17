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На Северном вокзале в Калининграде толпы пассажиров штурмовали электрички к морю

По словам очевидцев, в переполненных составах было душно, а кондиционеры не везде работали.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в пятницу, 17 июля, на Северном вокзале десятки людей набивались в электрички, следующие к морю. Как горожане и туристы пытались уехать на побережье в разгар жары — в фоторепортаже «Клопс».

Как рассказала редакции очевидица, в одном из утренних поездов, отправлявшихся в 9:05 с Южного вокзала, вагоны были забиты уже на старте, а кондиционер не работал. По её словам, из-за духоты одной из пассажирок стало плохо, помощь ей оказывали уже на перроне в Зеленоградске.

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