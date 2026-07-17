На Северном вокзале в Калининграде толпы пассажиров штурмовали электрички к морю

Как рассказала редакции очевидица, в одном из утренних поездов, отправлявшихся в 9:05 с Южного вокзала, вагоны были забиты уже на старте, а кондиционер не работал. По её словам, из-за духоты одной из пассажирок стало плохо, помощь ей оказывали уже на перроне в Зеленоградске.