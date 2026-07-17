Совфед упростил получение социальных услуг ветеранами боевых действий

В результате для указанных категорий ветеранов боевых действий сократится время ожидания при переходе с денежной выплаты на получение услуг в натуральной форме (лекарственное обеспечение, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно). При этом сохраняется возможность ежегодно менять формат получения соцуслуг, посредством подачи заявления в установленном порядке до 1 октября.