Совфед упростил получение социальных услуг ветеранами боевых действий

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, упрощающий процедуры получения государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг для ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО, получивших инвалидность.
Законом устанавливается право на однократную подачу в Соцфонд заявления о предоставлении набора социальных услуг со следующего месяца для ряда категорий ветеранов боевых действий.
Среди категорий, имеющих такое право: проходившие военную службу или пребывающие в добровольческих формированиях инвалиды — в течение трех месяцев со дня увольнения, а также получившие инвалидность в течение 12 месяцев со дня увольнения — в течение трех месяцев со дня установления инвалидности.
В результате для указанных категорий ветеранов боевых действий сократится время ожидания при переходе с денежной выплаты на получение услуг в натуральной форме (лекарственное обеспечение, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно). При этом сохраняется возможность ежегодно менять формат получения соцуслуг, посредством подачи заявления в установленном порядке до 1 октября.