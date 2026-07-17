Жителям Крыма объяснили, как выбрать спелый арбуз

Жителям Крыма рассказали о правилах выбора безопасных и спелых арбузов в сезон продажи бахчевых культур, сообщает «Крымское информационное агентство».
В республике начался сезон продажи арбузов, выращенных на полуострове. Специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям основные правила выбора качественного и безопасного плода.
По словам специалиста Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю Вероники Шевчук, зрелый арбуз должен иметь целую корку с ярким и контрастным цветом. Пятно на боку, где плод соприкасался с землей, должно быть желтым или даже оранжевым. Спелый арбуз отличается твердой блестящей кожурой, сухими усиком и плодоножкой.
При покупке бахчевых культур рекомендуется выбирать официальные торговые точки. Не стоит приобретать арбузы вдоль дорог, на обочинах, остановках и в других несанкционированных местах, так как такая продукция может не проходить необходимые проверки и впитывать вредные вещества из выхлопных газов.
Специалисты также не рекомендуют покупать арбузы, разрезанные на части. После повреждения кожуры в мякоть могут попасть микроорганизмы, которые при высокой температуре быстро размножаются и способны вызвать пищевое отравление.
Продавцы бахчевых культур должны соблюдать санитарные требования, иметь необходимую документацию на продукцию и предоставлять ее покупателям по запросу.
В Роспотребнадзоре отметили, что распространенный способ проверки арбуза с помощью сильного сжатия не является надежным и может повредить плод. При выборе можно ориентироваться на звук при постукивании по корке: он должен быть гулким, но не слишком звонким и не глухим.
Перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом. Разрезанный плод следует хранить только в холодильнике, закрыв срез пищевой пленкой и не допуская контакта с сырыми продуктами.
Если после разрезания у арбуза появился кислый запах, употреблять его в пищу не рекомендуется, так как это может привести к пищевому отравлению.