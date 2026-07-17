Жителям Крыма объяснили, как выбрать спелый арбуз

В Роспотребнадзоре отметили, что распространенный способ проверки арбуза с помощью сильного сжатия не является надежным и может повредить плод. При выборе можно ориентироваться на звук при постукивании по корке: он должен быть гулким, но не слишком звонким и не глухим.