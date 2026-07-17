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Жителям Крыма объяснили, как выбрать спелый арбуз

Специалисты напомнили правила выбора и хранения арбузов, чтобы избежать покупки некачественного продукта и пищевого отравления.

Источник: Аргументы и факты

Жителям Крыма рассказали о правилах выбора безопасных и спелых арбузов в сезон продажи бахчевых культур, сообщает «Крымское информационное агентство».

В республике начался сезон продажи арбузов, выращенных на полуострове. Специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям основные правила выбора качественного и безопасного плода.

По словам специалиста Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю Вероники Шевчук, зрелый арбуз должен иметь целую корку с ярким и контрастным цветом. Пятно на боку, где плод соприкасался с землей, должно быть желтым или даже оранжевым. Спелый арбуз отличается твердой блестящей кожурой, сухими усиком и плодоножкой.

При покупке бахчевых культур рекомендуется выбирать официальные торговые точки. Не стоит приобретать арбузы вдоль дорог, на обочинах, остановках и в других несанкционированных местах, так как такая продукция может не проходить необходимые проверки и впитывать вредные вещества из выхлопных газов.

Торговые места должны быть оборудованы навесом, а арбузы — храниться на специальных стеллажах и быть защищены от внешних воздействий.

Специалисты также не рекомендуют покупать арбузы, разрезанные на части. После повреждения кожуры в мякоть могут попасть микроорганизмы, которые при высокой температуре быстро размножаются и способны вызвать пищевое отравление.

Продавцы бахчевых культур должны соблюдать санитарные требования, иметь необходимую документацию на продукцию и предоставлять ее покупателям по запросу.

В Роспотребнадзоре отметили, что распространенный способ проверки арбуза с помощью сильного сжатия не является надежным и может повредить плод. При выборе можно ориентироваться на звук при постукивании по корке: он должен быть гулким, но не слишком звонким и не глухим.

Перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом. Разрезанный плод следует хранить только в холодильнике, закрыв срез пищевой пленкой и не допуская контакта с сырыми продуктами.

Если после разрезания у арбуза появился кислый запах, употреблять его в пищу не рекомендуется, так как это может привести к пищевому отравлению.

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