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Число ДТП с детьми в Нижнем Новгороде незначительно снизилось

Количество ДТП с несовершеннолетними в Нижнем Новгороде в первом полугодии 2026 года сократилось к аналогичному периоду прошлого года на одно происшествие — до 84. Об этом начальник городского управления ГИБДД Валерий Иванов сообщил на заседании комиссии муниципальной думы по социальной политике 17 июля.

Источник: Коммерсантъ

Количество ДТП с несовершеннолетними в Нижнем Новгороде в первом полугодии 2026 года сократилось к аналогичному периоду прошлого года на одно происшествие — до 84. Об этом начальник городского управления ГИБДД Валерий Иванов сообщил на заседании комиссии муниципальной думы по социальной политике 17 июля.

Ранения в ДТП получили 88 детей, один ребенок погиб, уточнил господин Иванов. Погибший подросток управлял питбайком и столкнулся в Балахнинском лесхозе с несовершеннолетней, которая также управляла мини-мотоциклом. Она скрылась с места происшествия, позднее ее нашли и задержали сотрудники ГИБДД.

Число раненых по собственной вине в ДТП подростков в первом полугодии сократилось на 20%, подсчитал Валерий Иванов. В отношении нижегородцев составлено 79 административных протоколов по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.