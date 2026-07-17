Число ДТП с детьми в Нижнем Новгороде незначительно снизилось

Количество ДТП с несовершеннолетними в Нижнем Новгороде в первом полугодии 2026 года сократилось к аналогичному периоду прошлого года на одно происшествие — до 84. Об этом начальник городского управления ГИБДД Валерий Иванов сообщил на заседании комиссии муниципальной думы по социальной политике 17 июля.