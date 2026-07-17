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Красноярцам объяснили, как система «Говорящий город» работает в транспорте

В Красноярске впервые провели мастер-класс по работе системы радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город».

В Красноярске по инициативе администрации города и Всероссийского общества слепых впервые провели мастер-класс по работе системы радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город».

На остановке «Библиотека для слепых» специалисты компании-разработчика из Санкт-Петербурга показали представителям организаций людей с инвалидностью и работникам городского транспорта, как технология помогает незрячим и слабовидящим пассажирам ориентироваться при поездках на автобусах.

Система позволяет получать информацию о приближающемся транспорте через смартфон или специальное абонентское устройство. Пассажир может узнать номер маршрута, направление движения и тип автобуса. После остановки звуковой маяк помогает определить расположение двери.

«В каждом оборудованном автобусе установлен радиоприемопередатчик, который монтируют в кабине водителя. В него заранее записывают все необходимые данные, и во время движения он непрерывно передает сигнал, фактически сообщая номер автобуса, направление движения и особенности оснащения, например наличие низкого пола или аппарели», — рассказала заместитель генерального директора компании «Говорящий город» Алёна Болдышева.

На практике возможности системы продемонстрировали и водителям автобусов. Они проверили, как оборудование помогает определить, что на остановке находится пассажир, которому может понадобиться помощь.

«Прибор подсказывает нам, что рядом находится человек с особенностями здоровья. Благодаря системе пассажиры понимают, что подъехал нужный автобус и где удобнее зайти. А экипаж сразу может определить, требуется ли помощь при посадке», — отметил водитель автобуса Василий.

Сейчас системой «Говорящий город» оснащено около 17% городского общественного транспорта — 1228 единиц. До конца года в Красноярск поступит новая партия газомоторных автобусов, оборудованных этой технологией.

Транспортную инфраструктуру также продолжают менять с учетом предложений жителей. Например, после обращений пассажиров производитель изменил конструкцию новых автобусов — перенес поручни, чтобы они не мешали размещению колясок.

«Выявили эту проблему, обратились на завод производителя в Беларуси. Конструкторы доработали модель. Я очень рада, что часть автобусов пришла уже с измененными поручнями», — сказала депутат Государственной Думы Наталья Каптелинина.

В Красноярске действует комплекс мер по развитию доступной городской среды. Управление социальной защиты населения координирует взаимодействие между структурами и жителями, а при администрации города работает рабочая группа, которая занимается вопросами доступности транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

«Наша задача — создать условия в городе для того, чтобы жители могли свободно перемещаться. Не заказывая спецтранспорт и не ожидая кого-то для сопровождения, а посредством современных технологий, которые сейчас у нас внедряются», — отметила руководитель управления социальной защиты населения администрации Красноярска Ольга Качанова.

Внедрение таких решений позволяет постепенно создавать в Красноярске транспортную среду, в которой пассажиры с разными возможностями здоровья могут пользоваться общественным транспортом без посторонней помощи.

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