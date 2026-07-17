Красноярцам объяснили, как система «Говорящий город» работает в транспорте

«Наша задача — создать условия в городе для того, чтобы жители могли свободно перемещаться. Не заказывая спецтранспорт и не ожидая кого-то для сопровождения, а посредством современных технологий, которые сейчас у нас внедряются», — отметила руководитель управления социальной защиты населения администрации Красноярска Ольга Качанова.