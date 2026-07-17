В выходные на дорогах Воронежской области пройдут проверки

— выезду на полосу встречного движения с нарушением ПДД (в том числе в местах, где такой маневр разрешён); — управлению транспортным средством в состоянии опьянения; -условиям и причинам, способствующие наездам на пешеходов (в том числе вне пешеходных переходов); — управлению ТС лицами, не имеющими права на управление; — нарушениям с участием детей-водителей мототранспорта, детей-пассажиров, детей-пешеходов (особенно в тёмное время суток); — нарушениям правил перевозки детей.