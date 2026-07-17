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В выходные на дорогах Воронежской области пройдут проверки

Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» запланировано на 18 и 19 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области в предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В ходе массовых проверок инспекторы особое внимание уделят:

— выезду на полосу встречного движения с нарушением ПДД (в том числе в местах, где такой маневр разрешён); — управлению транспортным средством в состоянии опьянения; -условиям и причинам, способствующие наездам на пешеходов (в том числе вне пешеходных переходов); — управлению ТС лицами, не имеющими права на управление; — нарушениям с участием детей-водителей мототранспорта, детей-пассажиров, детей-пешеходов (особенно в тёмное время суток); — нарушениям правил перевозки детей.

В ведомстве отметили, что с начала года в области зарегистрировано 159 ДТП с участием детей, 115 аварий по вине нетрезвых водителей и 260 наездов на пешеходов.

В такой ситуации особое значение приобретает профилактика нарушений ПДД, приводящих к авариям.

Инспекторы напоминают, если Вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 (круглосуточно).