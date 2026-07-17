Андрей Кириленко и Алексей Текслер открыли баскетбольный корт в Магнитогорске

В Магнитогорске открылась современная уличная баскетбольная площадка. Объект стал подарком жителям города ко Дню металлурга. В церемонии открытия приняли участие губернатор Алексей Текслер и президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Площадка WIN COURT — это совместная инициатива компании Winline и Федерации баскетбола России по созданию современной инфраструктуры для уличного баскетбола в российских городах. Концепция проекта выходит за рамки простого строительства: каждый объект должен стать центром спортивной жизни района, местом проведения турниров, челленджей, баттлов и других событий, формирующих активное физкультурно-спортивное сообщество.
«Студенческий баскетбол — это драйвер движения баскетбольного спорта не только в нашем регионе, но и во всей стране. Мы сегодня уделяем большое внимание баскетболу в целом — детско-юношескому, школьному и, конечно, студенческому. Хочу поблагодарить Российскую Федерацию баскетбола и Андрея Кириленко — это наша главная баскетбольная легенда и человек, который сегодня очень много делает для развития баскетбола в нашей стране», — отметил Алексей Текслер.
Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко высоко оценил развитие баскетбола в Челябинской области и выразил надежду, что новая площадка будет востребована у молодежи.
«Я надеюсь, что здесь всегда будет так много ребят. Это самое важное для любой площадки — когда ты видишь огромное количество ребят, которые на нее приходят, играют, тренируются и вообще классно проводят время. Очень много шагов было сделано в Челябинской области за последние годы. На мой взгляд, это самый прогрессирующий регион на сегодняшний день в развитии баскетбола», — отметил Андрей Кириленко.
Территория Университетского сквера при МГТУ им. Г. И. Носова выбрана неслучайно: локация сочетает удобную транспортную доступность, близость к густонаселенным микрорайонам и общеобразовательным школам. Ежедневный поток посетителей сквера превышает 2000 человек, а наличие в университете студенческих баскетбольных команд и секций гарантирует востребованность новой площадки.
Реализация проекта в Магнитогорске сделает баскетбол 3×3 более доступным для молодежи и жителей города, позволит спортсменам регулярно тренироваться на профессионально оборудованной площадке, что положительно скажется на развитии любительских команд и популяризации баскетбола среди молодого населения.
В рамках церемонии открытия Андрей Кириленко вручил награды от Федерации баскетбола России. За развитие баскетбола в Челябинской области отмечены Алексей Текслер и Павел Шиляев, за вклад в развитие баскетбола в Магнитогорске — Сергей Бердников и Дмитрий Терентьев.
Кроме того, Алексей Текслер и Андрей Кириленко обсудили ключевые вопросы развития баскетбола в Челябинской области. Глава региона отметил успехи южноуральских команд, а также обозначил приоритетные направления инфраструктурного развития. Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область зарекомендовала себя как надежная площадка для проведения турниров всероссийского и международного уровня.