Андрей Кириленко и Алексей Текслер открыли баскетбольный корт в Магнитогорске

«Я надеюсь, что здесь всегда будет так много ребят. Это самое важное для любой площадки — когда ты видишь огромное количество ребят, которые на нее приходят, играют, тренируются и вообще классно проводят время. Очень много шагов было сделано в Челябинской области за последние годы. На мой взгляд, это самый прогрессирующий регион на сегодняшний день в развитии баскетбола», — отметил Андрей Кириленко.