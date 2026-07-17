Сливочное масло с запрещенным консервантом нашли в Нижегородской области

Известно, что иногда сорбиновую кислоту добавляют, чтобы продлить срок хранения продукта, что является нарушением. Кроме того, жирнокислотный состав исследованного образца также не соответствовал норме — это может говорить о том, что масло либо фальсифицировано, либо изготовлено с нарушением технологии.