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Сливочное масло с запрещенным консервантом нашли в Нижегородской области

В образце содержалась сорбиновая кислота.

Источник: Живем в Нижнем

Сливочное масло с запрещенной сорбиновой кислотой в составе обнаружили в Нижегородской области. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Сотрудники испытательной лаборатории нашли опасный консервант в одном из образцов сливочного масла. В ведомстве не уточнили, о товаре какого производителя идет речь.

Известно, что иногда сорбиновую кислоту добавляют, чтобы продлить срок хранения продукта, что является нарушением. Кроме того, жирнокислотный состав исследованного образца также не соответствовал норме — это может говорить о том, что масло либо фальсифицировано, либо изготовлено с нарушением технологии.

Ранее в Нижегородской области сняли с оборота 36 партий подозрительного мяса.