Сливочное масло с запрещенным консервантом нашли в Нижегородской области

Сливочное масло с запрещенной сорбиновой кислотой в составе обнаружили в Нижегородской области. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.
Сотрудники испытательной лаборатории нашли опасный консервант в одном из образцов сливочного масла. В ведомстве не уточнили, о товаре какого производителя идет речь.
Известно, что иногда сорбиновую кислоту добавляют, чтобы продлить срок хранения продукта, что является нарушением. Кроме того, жирнокислотный состав исследованного образца также не соответствовал норме — это может говорить о том, что масло либо фальсифицировано, либо изготовлено с нарушением технологии.
Ранее в Нижегородской области сняли с оборота 36 партий подозрительного мяса.