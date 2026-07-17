Евгений Люлин отметил высокий кадровый потенциал выпускников Дзержинского политехнического института

Евгений Люлин, общаясь с выпускниками, подчеркнул, что Дзержинский политех — это знак качества, вуз, который на протяжении долгого времени готовит выдающихся организаторов производства и учёных. «Ребята заканчивают вуз в то время, когда перед страной стоят серьёзные задачи. Их решение невозможно без инженеров, технологов, конструкторов. Это значит, что перед ними открывается огромное поле для приложения сил и знаний. Когда-то технологические процессы менялись раз в несколько десятилетий, а сегодня — каждый год. Поэтому им важно никогда не останавливаться в своём развитии, постоянно учиться — это главный успех, который будет способствовать карьере. Инженерия не терпит застоя», — подчеркнул спикер регионального парламента.