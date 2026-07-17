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Звезды российского футбола провели «Выходные с хохломой»: смотрим фото

Амбассадоры Российского футбольного союза и Суперкубок проследили весь путь рождения хохломского промысла.

Источник: Нижегородская правда

16 июля амбассадоры Российского футбольного союза Алексей Игонин, Денис Глушаков и Ари вместе с Суперкубком России побывали в путешествии по туристическому маршруту «Выходные с хохломой». Футболисты посетили столицу Золотой хохломы — город Семенов.

Там они познакомились с историей знаменитого промысла, увидели все этапы создания изделий, пообщались с мастерами и приняли участие в мастер-классе по традиционной хохломской росписи.

Также в культурном пространстве бренда «Хохлома» в Нижнем Новгороде гостям показали всю палитру хохломского промысла — от первых образцов, появившихся в Заволжских лесах более 360 лет назад, до современных прочтений. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что работу метро в Нижнем Новгороде продлят из-за Суперкубка по футболу.