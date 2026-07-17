Звезды российского футбола провели «Выходные с хохломой»: смотрим фото

Также в культурном пространстве бренда «Хохлома» в Нижнем Новгороде гостям показали всю палитру хохломского промысла — от первых образцов, появившихся в Заволжских лесах более 360 лет назад, до современных прочтений. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что работу метро в Нижнем Новгороде продлят из-за Суперкубка по футболу.