К юбилею Зеленогорска в городе появился первый мурал

В Зеленогорске появился первый городской мурал. Масштабная картина украсила фасад дома № 52 по улице Набережной. На создание рисунка у художников ушло чуть больше недели. Сюжет был выбран самими горожанами в ходе голосования. Большинство выбрали изображение полета коршуна на фоне Богунайского водопада. Мурал — это не просто роспись стены. Это новая точка притяжения в Зеленогорске, галерея под открытым небом, которая вносит уникальность в архитектуру и облик нашего города, — отметил в соцсетях глава ЗАТО г. Зеленогорск Вадим Терентьев. Вадим Терентьев добавил, что первый зеленогорский мурал стал не только подарком к юбилею города, но и положил начало новой традиции украшать Зеленогорск произведениями уличного искусства. Отметим, 17 июля в Зеленогорске стартовали праздничные мероприятия, посвященные 70-летию города. Добавим, в Красноярске художники завершили создание мурала с портретом первого космонавта Юрия Гагарина. Изображение разместили на стене многоэтажного дома на правобережье, в районе Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва.