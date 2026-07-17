Право на «Форт» в Воронеже пересмотрят из-за возможной халатности чиновников

Областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и не согласился с доводами первой инстанции. «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное по не реабилитирующим основаниям, содержит установленные в ходе проверки фактические обстоятельства, которые не были и не могли быть известны прокурору на момент принятия решения судом в 2007 году. Данные обстоятельства являются существенными для дела, поскольку ставят под сомнение законность принятого судебного акта», — отметили в облсуде и отменили определение Ленинского райсуда от 21 мая 2026 года и решение от 2 февраля 2007 года. Гражданское дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.