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В селе Кын в Пермском крае затопило ещё 7 домов

Уровень реки Чусовой поднялся на 5 сантиметров.

Управление по делам ГО и ЧС Лысьвенского округа сообщило, что в селе Кын затопило ещё 7 домов.

Как рассказали в администрации округа, движение машин через реку Сухая восстановили. Однако левобережная часть с 167 жителями, 25 детьми и 112 домами по-прежнему связана с остальным селом только лодками — переправа работает по графику. Для экстренных случаев на воде круглосуточно дежурят спасатели с моторной лодкой.

Связь и свет в селе есть — и мобильная, и проводная, электричество дали полностью. В ФАПе дежурит фельдшер, при необходимости подключат скорую из соседнего посёлка. Порядок охраняют полицейские.

За сутки специалисты восстановили дорогу на улице Трактовой, убрали камни с улицы Рудничной, почистили улицу Мира от мусора, углубили русло Бобылёвки, обеззаразили скважины и водопровод.

С помощью квадрокоптера проверили реки Сухая, Бобылёвка и Большая Мишариха на заторы. Искали пропавшую женщину ниже по Чусовой.

На заседании комиссии по ЧС приняли решение расширить границы зоны чрезвычайной ситуации в селе Кын. Уровень воды в реке Чусовой поднялся на 5 сантиметров.

17 июля продолжают ремонт Трактовой, чистят Рудничную и Мира, а также углубляют Бобылёвку. Поиски Олеси Косаревой не прекращаются — подключают местных жителей и волонтёров.

Подробнее про поиски пропавшей во время паводка художницы — в материале.