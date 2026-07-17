В селе Кын в Пермском крае затопило ещё 7 домов

Как рассказали в администрации округа, движение машин через реку Сухая восстановили. Однако левобережная часть с 167 жителями, 25 детьми и 112 домами по-прежнему связана с остальным селом только лодками — переправа работает по графику. Для экстренных случаев на воде круглосуточно дежурят спасатели с моторной лодкой.