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Главного архитектора назначили в Новочеркасске

Полину Новоторову назначили главным архитектора Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

На пост главного архитектора Новочеркасска назначили Полину Новоторову. Об этом в соцсетях сообщил глава города Павел Исаков.

— Должность главного архитектора — ключевая для города: именно от решений специалиста на этом посту зависят облик улиц и удобство городской среды. Опыт Полины Алексеевны позволит подходить к этим задачам комплексно и взвешенно, — отметил Павел Исаков.

Полина Новоторова окончила Южный федеральный университет в 2011 году. Прошла повышение квалификации, а также переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в РАНХиГС.

Работа в должности техника-архитектора ООО «Архстрой 97», была архитектором в той же компании, а затем архитектором дизайнером в ООО «АльфаСтрой».

С 2013 года перешла на муниципальную службу. В разные периоды занимала должности ведущего специалиста отдела архитектуры администрации Советского района, ведущего и главного специалиста отдела градостроительного развития территорий города в департаменте архитектуры донской столицы. Возглавляла отдел архитектуры администрации Советского района города.

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