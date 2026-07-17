Новые факты о зверствах фашистов: ИА «Высота 102» публикует тексты рассекреченных чекистами документов

В этот день сотрудники УФСБ возложили цветы к памятнику, который был установлен ровно год назад. Для волгоградских чекистов это место — символ памяти о стойкости и мужестве сталинградских сотрудников органов безопасности. Их подвиги, как и уроки той войны, не должны быть забыты.