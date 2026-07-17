Самый дешевый бензин в Черноземье оказался в Орловской области

Как сообщал «Ъ-Черноземье», накануне, 16 июля, оперативный штаб Орловской области принял решение отменить в регионе временную меру заправки транспорта по системе «чет-нечет». По словам главы региона Андрея Клычкова, система оказалась эффективной и достигла главной цели — «снять необоснованный ажиотаж». При этом на территории региона сохраняется норма отпуска бензина: в черте города — не больше 30 литров на одну машину, на трассе — не больше 50 литров. Господин Клычков пояснил, что эта мера «существует для борьбы с перекупщиками и пока, к сожалению, не утратила актуальности».